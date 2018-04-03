Песков заявил, что в РФ нет олигархов

15:59 | 5.04.2018

В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь Путина Песков на брифинге, комментируя сообщения об интересе правоохранительных органов США к представителям бизнеса РФ. Пресс-секретарь сделал это замечание, когда один из журналистов попросил прокомментировать информацию о допросе, на который в США пригласили нескольких «олигархов».



Песков также отметил, что Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном включении российских бизнесменов в санкционный список США, а также об их допросе американскими спецслужбами, отмечает iz.ru.