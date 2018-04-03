СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» худшим авианосцем в мировой истории

15:53 | 5.04.2018

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, полагает The National Interest.



Издание полагает, что причиной неудач «Адмирала Кузнецова» является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует «больших инвестиций, чем те, на которые готова пойти Россия в настоящее время».



В список журнала также попали британский Eagle, спущенный на воду в 1918 году, французский Bearn (1920 год), японский Kaga (1921 год) и американский Ranger (1934 год).