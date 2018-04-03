На переговорах Путина и Рухани в Анкаре обсуждалась ядерная программа Ирана

15:46 | 5.04.2018

В ходе прошедших в Анкаре переговоров Путина с президентом Ирана Рухани косвенно обсуждалась тема иранской ядерной программы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Песков. «Вкратце затрагивалась в рамках переговоров с Рухани в плане абсолютной нежелательности отхода от существующих договоренностей», - заявил Песков.



Ранее резкой критике договор по ядерной программе Ирана неоднократно подвергал президент США Трамп. По его словам, это одно из худших соглашений, которое он когда-либо видел, отмечает iz.ru.