В результате падения микроавтобуса в реку в Румынии погибли девять человек

15:28 | 5.04.2018

В румынском уезде Нямц при падении микроавтобуса в реку Бистрица погибли девять человек. Об этом сообщает агентство Mediafax со ссылкой на заявление спасателей. Выжить удалось только одному пассажиру, который сидел рядом с водителем. Сейчас он госпитализирован. Тела семи погибших обнаружили сразу, ещё двух объявили без вести пропавшими. Спустя время один из них был найден мёртвым, передает life.ru.



Как отмечает MK.ru, микроавтобус не был предназначен для перевозки людей, внутри были установлены самодельные места для сидения. По предварительным данным, авария могла произойти из-за лопнувшей шины.