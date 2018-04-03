В центре Москвы археологи обнаружили надгробия XVI–XVII веков

15:17 | 5.04.2018

В центре Москвы на месте разрушенного после 1918 года Златоустовского монастыря археологи нашли надгробия XVI–XVII веков. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы. «На глубине 1,3 м специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки — это надгробия XVI–XVII веков», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова. «Надписей нет, состояние удовлетворительное, но требует реставрации», — добавил в пресс-службе Мосгорнаследия.