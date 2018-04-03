Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге с обострением бронхита

15:09 | 5.04.2018

Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована во Вторую городскую больницу Петербурга. Как пишет 4 апреля «Росбалт», эту информацию подтвердила сама Пьеха. «Увезли с обострением бронхита, положили во Вторую городскую больницу. Собираюсь скоро выздоравливать», — цитирует издание ее слова.



Из-за того, что Эдита Пьеха госпитализирована, концерты 7 и 9 апреля в Челябинске и Екатеринбурге не состоятся. Об этом сообщили организаторы.