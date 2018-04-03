В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием на Украине российского судна «Норд»

15:04 | 5.04.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы арестованного на Украине судна «Норд». По его словам, Москва в ситуации с задержанием экипажа руководствуется нормами международного права, сообщает life.ru. Песков подчеркнул, что Россия, безусловно, «продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции».



Как напоминает gazeta.ru, МИД России передал Украине ноту с протестом в связи с задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.