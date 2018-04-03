В США надеются на то, что Китай уступит в торговом споре

12:21 | 5.04.2018

США ждут, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу. «Думаю, что мы придем к соглашению. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал Кудлоу в эфире телеканала Fox News.



Ранее власти КНР решили на четверть повысить пошлины на 106 американских товаров. Это стало ответом на аналогичные действия США.