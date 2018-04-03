Сотрудники посольства США в Москве, выдворенные из России, покинули диппредставительство

12:13 | 5.04.2018

Сотрудники посольства США в Москве, выдворенные из России в ответ на действия Вашингтона, покинули диппредставительство, сообщает RT.

Россию в общей сложности покинут 60 американских дипломатов. Уедут 58 сотрудников посольства в Москве и ещё 2 из генконсульства в Екатеринбурге. Работа диппредставительства США в Санкт-Петербурге прекращена. США до этого выдворили из страны 60 российских дипломатов, некоторые из них работают в миссии при ООН, передает «Эхо Москвы».