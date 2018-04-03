Насте Рыбке и Алексу Лесли грозит в Таиланде до двадцати лет тюрьмы

11:56 | 5.04.2018

Насте Рыбке, Алексу Лесли и другим задержанным в Таиланде за незаконный секс-тренинг по новым обвинениям грозит от трёх до 20 лет тюремного заключения, передает life.ru. Им предъявили новые обвинения в изнасиловании и организации проституции.



Как передает РИА «Новости», главным обвиняемым по делу об изнасиловании и организации проституции является один из мужчин, арестованных вместе с Рыбкой и Лесли в Паттайе. При этом все остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.



Напомним, группу из 10 человек задержали в Таиланде в конце февраля. Их обвинили в незаконном предпринимательстве за проведение «интим-тренингов» без уплаты налогов.