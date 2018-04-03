По данным соцопроса, средней российской семье нужно 75,9 тыс. руб. в месяц для нормальной жизни

11:50 | 5.04.2018

Среднестатистической российской семье из трёх человек необходимо 75,9 тысячи рублей ежемесячно для «нормальной жизни». Это следует из данных опроса исследовательского холдинга «Ромир».



В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения респондентам был задан вопрос — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни». 21 процент опрошенных назвали сумму от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66 процентов — 45-120 тысяч рублей. 13 процентам респондентов необходимо в среднем более 120 тысяч рублей в месяц, передает lenta.ru.