Россия и мир
11:50 | 5.04.2018
По данным соцопроса, средней российской семье нужно 75,9 тыс. руб. в месяц для нормальной жизни
В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения респондентам был задан вопрос — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни». 21 процент опрошенных назвали сумму от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66 процентов — 45-120 тысяч рублей. 13 процентам респондентов необходимо в среднем более 120 тысяч рублей в месяц, передает lenta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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