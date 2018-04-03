В ОЗХО не поддержали инициативу России по «делу Скрипаля»

11:34 | 5.04.2018

Инициатива России о запуске совместного с Британией расследования по «делу Скрипаля» не получила поддержки в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Против него проголосовали США, Евросоюз, а также союзники США в Азии, сообщил российский постпред Шульгин. Он добавил, что совместный проект предполагал проведение расследования вместе с Великобританией для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Москвы, передает «Эхо Москвы».



Как сообщает РБК, британский постпред в ОЗХО Джон Фогго пояснил, что российское государство является ключевым подозреваемым в проведении атаки в Солсбери, поэтому совместное расследование Лондона и Москвы было бы «извращением».