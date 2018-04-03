Капитан задержанного на Украине рыболовецкого сейнера «Норд» госпитализирован

11:20 | 5.04.2018

В больницу доставлен капитан российского рыболовецкого сейнера «Норд», который был задержан украинскими пограничниками. О состоянии здоровья Владимира Горбенко сообщил адвокат, представляющий интересы экипажа, передает НТВ. «Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», — сказал адвокат.



25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» с девятью членами экипажа. Их обвинили в нарушении морской границы, на судно наложили арест, а у моряков забрали паспорта. В частности, Генпрокуратура Украины предъявила Горбенко подозрение в «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.