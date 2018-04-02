В МИД РФ объявили о высылке из РФ сотрудника посольства Венгрии

16:46 | 4.04.2018

МИД РФ вручил послу Венгрии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства из-за высылки дипломата РФ в связи с делом Скрипаля, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.



«Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника венгерского посольства», — говорится в комментарии ведомства.



На минувшей неделе больше половины стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Власти Венгрии, в частности, приняли решение выслать одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля, напоминает РИА «Новости».