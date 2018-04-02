В «Газпроме» заявили, что транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз

16:28 | 4.04.2018

После запуска «Северного потока 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз, заявил председатель правления «Газпрома» Миллер в эфире Первого канала.



Миллер заверил, что полностью от украинского транзита Россия отказаться не сможет, так как через ее территорию газ поставляется в соседние страны Европы. «Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10–15 миллиардах кубометров газа в год», — заявил Миллер.



В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году — 82 млрд куб. м.