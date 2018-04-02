США предоставят странам Балтии военную помощь на сумму 170 миллионов долларов

16:20 | 4.04.2018

Соединенные Штаты Америки предоставят странам Балтии военную помощь. По решению американского президента Дональда Трампа на эти цели будет потрачено 170 миллионов долларов, сообщил сайт Белого дома.



Власти США обещают потратить почти 100 миллионов долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов для учений в Прибалтике. Ещё 70 миллионов Вашингтон потратит на подготовку и оснащение вооружённых сил Эстонии, Латвии и Литвы.