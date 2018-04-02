Путин заявил, что группировка ИГ в Сирии разгромлена

15:57 | 4.04.2018

Группировка запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство») в Сирии разгромлена, заявил Путин. При этом он отмечает, что террористы сохраняют значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Такие оценки Путина содержатся в приветствии главы государства участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал секретарь Совбеза РФ Патрушев.