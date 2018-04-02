В Италии отставной американский офицер убил жену из России и покончил с собой

14:12 | 4.04.2018

Отставной американский офицер, переехавший в Италию, убил жену-россиянку, после чего совершил суицид, сообщает итальянская газета Corriere del Veneto. Как стало известно, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его супруга Лейла были обнаружены мертвыми в принадлежавшем им доме, расположенном в итальянской коммуне Поццолеоне.



Отмечается, что мужчина, вероятно, задушил супругу в спальне. Он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения за содеянное. Как напоминает lenta.ru, супруги служили на военной базе США в Виченце, но в последнее время — как гражданские лица.