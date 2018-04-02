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Россия и мир


14:04 | 4.04.2018

В Калифорнии разбился военный вертолет, погибли четыре человека

Военно-транспортный вертолет CH-53E Super Stallion корпуса морской пехоты США потерпел крушение в Южной Калифорнии. Инцидент произошел в городе Эль Сентро. «Четыре члена экипажа предположительно погибли после крушения вертолета морской пехоты в Калифорнии. Причина крушения устанавливается», — сказано в сообщении телеканала в Twitter.

© «Вечерние Ведомости»

 


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