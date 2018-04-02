Телеведущая Елена Малышева прокомментировала свои слова об отстреле собак

13:56 | 4.04.2018

Телеведущая Елена Малышева, которая в эфире программы «Жить здорово» заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова, передает russian.rt.com.



Малышева заявила, что сейчас в стране происходят более важные события, которым необходимо уделить внимание. «Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — сказала телеведущая.



Ранее на Первом канале вышел выпуск программы «Жить здорово», в котором обсуждалась проблема бродячих животных. В качестве гостя на передаче появился музыкант Юрий Лоза и рассказал о том, что стая собак загрызла мужа его племянницы. Высказывая свою позицию, Малышева заявила, что бездомных собак нужно отстреливать, и добавила, что зоозащитники «не должны мешать жизни людей», напоминает РИА «Новости».



На сайте Change.org после этого появилась петиция с призывом привлечь Малышеву к ответственности за эти слова. Авторы документа заявляют, что такими выступлениями ведущая призывает к совершению преступлений, предусмотренных ст. 167 и 245 УК РФ в части жесткого обращения с животными и их убийств, отмечает РБК.