Китай сообщил о введении ответных пошлин на ряд товаров из США

13:44 | 4.04.2018

Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 % на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Как передает Центральное телевидение Китая, это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, передает «Взгляд». В указанный список вошли такие продукты, как соевые бобы, автомобили и продукция химической промышленности.