Курский вокзал в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании»

13:37 | 4.04.2018

Около 900 человек эвакуировали в среду с Курского вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании», сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах столицы. После проверки кинологов Курский вокзал возобновил работу в штатном режиме. «Проверка завершена, опасных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе МВД.