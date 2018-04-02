Госдеп предложил РФ прислать в США замену 60 высланным дипломатам

13:29 | 4.04.2018

Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей. Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает life.ru.



«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — сказал представитель Госдепа.



Ранее Вашингтон из солидарности с Великобританией по инциденту в Солсбери потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Россия в порядке ответных мер объявила 58 сотрудников посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге персонами нон грата, а также объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, напоминает РИА «Новости».