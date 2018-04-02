Пограничная служба Украины задержала капитана арестованного траулера «Норд»

13:22 | 4.04.2018

Пограничная служба Украины задержала капитана российского рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. «Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — говорится в заявлении представителя компании-судовладельца «Балтийский берег».



Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в Азовском море 25 марта. Украинские пограничники посчитали, что траулер, приписанный к Крыму, который Киев считает временно оккупированной территорией, нарушил правила пересечения госграницы в связи с заходом в крымские порты. 30 марта судно арестовали, оно находится в украинском порту Бердянск, передает РБК.