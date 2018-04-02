Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотосессии в Турции

11:48 | 4.04.2018

Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотосессии в Анкаре. Таким образом президент Турции попробовал более равномерно распределить мужчин и женщин во время фотосессии с участием руководителей и представителей двух государств, передает РБК.



Отмечается, что Эрдоган увидел во время подготовки к фотосъёмке, что возле Путина стоят три девушки, а с его стороны — ни одной, поэтому и попросил одну из них встать возле него.



Как напоминает iz.ru, встреча Эрдогана и Путина состоялась 3 апреля. Главы государств в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую» и провели двусторонние переговоры.