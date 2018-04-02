В британской лаборатории Портон-Даун не установили происхождение яда «Новичок»

11:43 | 4.04.2018

Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Об этом Sky News рассказал руководитель лаборатории Гэри Эйткенхэд, сообщается в Twitter телеканала.



Глава Портон-Даун отметил, что «это наша работа — предоставлять научные данные по этому нервно-паралитическому веществу. Но говорить о том, где оно было произведено, — не наша работа». По его словам, для изготовления примененного в Солсбери вещества требуются «крайне сложные методы», доступ к которым есть только у государств. Эйткенхэд также заявил, что не существует известного антидота для «Новичка», передает «Интерфакс».



Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения.