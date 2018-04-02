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Россия и мир


17:04 | 3.04.2018

Китай пригрозил «зеркальным» ответом на новые торговые ограничения США

Китай может вновь «зеркально» ответить Соединенным Штатам, если они примут новые меры по ограничению китайской торговли, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай. Об этом сообщает телеканал CGTN. «Если они это сделают, мы определенно примем зеркальные меры, пропорциональные и такие же интенсивные», — сказал посол.

Как напоминает «Взгляд», для защиты своих интересов и компенсации ущерба Китай принял решение с 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в размере 15 и 25 % в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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