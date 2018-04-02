Депутаты Госдумы предложили ввести санкции против Латвии

16:57 | 3.04.2018

Госдума во вторник единогласно приняла заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии, депутаты призвали применить против Латвии специальные экономические меры, передает «Интерфакс».



Как подчеркнули депутаты, действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом «О специальных экономических мерах».



Как напоминает russian.rt.com, 2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения.