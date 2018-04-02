Депутаты Госдумы приняли закон о невозвратных билетах на поезда

16:43 | 3.04.2018

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем (окончательном) чтении закон о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования, сообщает «Интерфакс».



Проект закона о введении невозвратных билетов был внесен в Госдуму еще в 2014 году. В первом чтении он принят в 2015-м, однако в связи с согласованием поправок его дальнейшее рассмотрение затормозилось почти на три года.



Как отмечает lenta.ru, закон предусматривает появление тарифа, не предусматривающего получение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, либо в случае травмы, подтвержденной справкой, или же при отмене либо задержке отправления поезда, а также невозможности предоставить пассажиру указанное место.