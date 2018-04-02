СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова

16:35 | 3.04.2018

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за недопуска российских избирателей на участки на территории Украины в день выборов президента России. Об этом сообщается на сайте СКР.



«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан», — говорится в заявлении на сайте Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.



Сам Аваков в своем Twitter привел сообщение о возбуждении против него уголовного дела и оставил свой краткий комментарий: «Служу украинскому народу!», сообщает RT.