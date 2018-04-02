Роструд напомнил россиянам о нерабочих днях в майские праздники

16:30 | 3.04.2018

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных, которые ждут их в мае и июне, сообщает «Интерфакс». Первая рабочая неделя мая будет двухдневной. «В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», — подчеркнули в ведомстве. Выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продолжатся до среды, 2 мая. Рабочими днями останутся 3 и 4 мая.



В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час, передает НТВ.



В честь Дня России, который отмечается 12 июня, россияне будут отдыхать с 10-го по 12-е число.