«Союзмультфильм» показал первую серию продолжения мультсериала «Простоквашино»

16:26 | 3.04.2018

Первая серия продолжения мультсериала «Простоквашино» за первые часы после размещения в социальных сетях набрала более 1 млн просмотров. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальных группах «Союзмультфильма» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», передает iz.ru. Премьерный эпизод длится шесть с половиной минут. Руководство студии приняло решение посвятить новый сериал памяти Олега Табакова.



События нового мультсериала происходят в наше время. По сюжету у Дяди Федора появилась маленькая сестра Вера с неожиданным отчеством Павловна, и родители совсем не обращают на мальчика внимание, отмечает rg.ru.



Серии будут выходить раз в месяц. Всего до 2020 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 эпизодов.