Бывший глава Кузбасса Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

16:10 | 3.04.2018

Избирательная комиссия Кемеровской области на заседании в среду решила передать вакантный мандат депутата областного совета Кузбасса экс-главе региона Тулееву, сообщил РИА «Новости» представитель комиссии.



Мандат, который был передан экс-губернатору Кузбасса, ранее принадлежал его однопартийцу Ван Вай-Чену, но в 2016 году тот письменно выразил пожелание досрочно сложить с себя обязанности депутата, после чего избирательной комиссией было принято постановление о досрочном прекращении его полномочий.



Напомним, 1 апреля Тулеев объявил о намерении оставить пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилёва временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.