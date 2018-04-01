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Россия и мир


11:03 | 3.04.2018

Британские СМИ назвали новую российскую авиабомбу «Дрель» «очередным сигналом агрессии»

Британские СМИ назвали новую российскую авиационную бомбу «Дрель», которая будет принята на вооружение в 2018 году, «очередным сигналом агрессии» со стороны Кремля. Об этом пишет таблоид Daily Express. Издание пишет, что боеприпас, который предназначен для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.

О новейшей авиабомбе «Дрель» стало известно 31 марта. О ней рассказал заместитель генерального директора концерна-разработчика «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин. Масса планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами составляет 500 килограммов. Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника, отмечает lenta.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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