СКР нашел всех причастных к теракту в петербургском метро 3 апреля 2017 года

10:55 | 3.04.2018

Следственный комитет России нашел всех причастных к теракту в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. По словам представителя СК Светланы Петренко, следователи нашли заказчика и исполнителя теракта в метро.



«Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации, — сказала Петренко. — В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей».



3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате теракта пострадали более 100 человек, 16 из них погибли, включая террориста-смертника, напоминает «Росбалт».