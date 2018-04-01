Акции компании Tesla подешевели на 5 % после смертельного ДТП и шуток о банкротстве

10:46 | 3.04.2018

Акции производителя электромобилей Tesla рухнули на 5,13 % в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля. За день акции подешевели на $13,65 — до $252,48 за бумагу, передает iz.ru.



The Financial Times связывает такое настроение инвесторов с замечаниями со стороны государственного регулятора в адрес Tesla по поводу раскрытия деталей смертельного ДТП, а также с опасениями по поводу способности компании привлечь новый капитал.



Авария, в которой погиб водитель, произошла в Калифорнии 23 марта. Автомобиль находился в режиме автопилота. А 1 апреля было опубликовано шуточное сообщение о банкротстве компании. «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что "Тесла" абсолютно и полностью обанкротилась», — написал Маск в «Твиттере». Как отмечает FT, инвесторы не оценили его шутку, а многие сочли ее оскорбительной.