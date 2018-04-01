СКР показал кабели высокого напряжения в батутном центре ТЦ «Зимняя вишня»

10:34 | 3.04.2018

При осмотре сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» следователи обнаружили в батутном центре кабели высокого напряжения, тянущиеся через весь зал. Эта информация содержится в видео, опубликованном СК РФ. По словам очевидцев, провода свисали прямо над бассейном с мягкими кубиками. По версии МЧС, источником возгорания стал именно этот кабель, проложенный в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, как раз в районе батутного центра.



Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, еще 72 человека пострадали. По делу о пожаре арестованы шестеро подозреваемых.