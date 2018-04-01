Португалия упростила оформление виз для граждан РФ

10:25 | 3.04.2018

Португалия упростила оформление виз для граждан России, передаёт kp.ru. Ряд послаблений вступил в силу с 1 апреля. Главное новшество касается сроков действия виз. Из сообщения на сайте Ассоциации туроператоров России следует, что если раньше Португалия выдавала полугодовой «шенген», то теперь возможна годовая мультивиза.



Кроме того, на рассмотрение заявки португальское посольство теперь будет тратить всего три дня – вместо недели. А если действующая виза не подходит под сроки поездки, её можно без проблем аннулировать и открыть новую, отмечает телеканал «Россия 24».