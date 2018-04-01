Россельхознадзор может запретить ввоз в РФ картофеля из Белоруссии

10:15 | 3.04.2018

Россельхознадзор пригрозил Белоруссии приостановить импорт из страны местного картофеля. В одной из таких партий, как рассказали в ведомстве, под видом белорусской продукции была обнаружена картошка из Египта, передает РБК.



«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля продовольственного происхождением Республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — заявили в Россельхознадзоре.



Ранее Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии, затем передумал.