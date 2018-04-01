В США возмутились повышением цены на противоопухолевый препарат в 15 раз за пять лет

10:10 | 3.04.2018

Американские сенаторы решили выяснить, почему цена на противоопухолевый препарат ломустин за пять лет выросла на 1400%. Препарат, о котором идет речь, применяется с 1976 года для лечения опухолей головного мозга и лимфомы Ходжкина. Ломустин не имеет аналогов и стоил $50 за капсулу с самой высокой дозой в 2013 году. Теперь цена капсулы составляет $768.



По данным издания The Hill, сенаторы направили главе компании Tri-Source Pharma Роберту Дикричи обращение в котором предложили объяснить, чем вызвано увеличение стоимости не имеющего аналогов препарата, а также предоставить всю документацию и корпоративную переписку, связанную с выяснением вопроса о том, какую стоимость должен иметь данный препарат.