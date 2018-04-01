Российское судно «Янтарь» прекратило поиски пропавшей аргентинской подлодки San Juan

09:59 | 3.04.2018

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Военно-морского флота (ВМФ) России прекратило участие в поиске пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan, сообщает Telam со ссылкой на сестру одного из членов экипажа подлодки.



По данным агентства, несколько часов назад «Янтарь» покинул зону поиска, чтобы заправиться в Монтевидео и затем зайти в Буэнос-Айрес, и больше в эту зону не вернется.



Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки или ее останков продолжены. Власти Аргентины объявили, что поиски субмарины продолжатся вплоть до ее обнаружения, напоминает iz.ru.