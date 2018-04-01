09:44 | 3.04.2018

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце. Свою признательность он выразил в Twitter.



«Это правда: я вернулся! Я уснул, ожидая проснуться с небольшим разрезом, а очнулся с большим, но знаете что? Я проснулся, и это то, за что я должен быть благодарен. Спасибо врачам и медсестрам», - написал актер.



Ранее стало известно, что 70-летний актер перенес операцию на открытом сердце. Его доставили в медицинский центр в Лос-Анджелесе, где ему заменили катетерный клапан, однако во время операции произошли осложнения, и врачам пришлось провести операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов, отмечает iz.ru.