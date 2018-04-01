Трамп предлагал Путину встретиться в Белом доме

09:33 | 3.04.2018

Президент США Трамп обсуждал с Путиным несколько возможных мест встречи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По данным Белого дома, речь шла «о ряде возможных мест встречи, в том числе о Белом доме». Кроме того, в пресс-службе подтвердили, что в ходе разговора речь шла об организации встречи в верхах «в не слишком отдаленном будущем».



Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны 20 марта. Тогда президент США поздравил российского лидера с победой на выборах. Однако в Белом доме, как стало известно позже газете The Washington Post, президенту США настоятельно не рекомендовали этого делать. Диалог с Путиным в администрации американского президента Трампу, напротив, советовали начать с «дела Скрипаля», передает РБК.