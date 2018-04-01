Президент Латвии подписал закон о переводе всех школ на латышский язык обучения

16:45 | 2.04.2018

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.



«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать», — отмечается в сообщении.



При этом президент заверил, что у национальных меньшинств останется возможность развивать свою культуру и сохранять традиции, поскольку в начальной школе обучение на родном языке будет частично сохранено, сообщает РБК.