Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в Каспийск

16:28 | 2.04.2018

Каспийская флотилия целиком будет переведена из Астрахани, где базируется в настоящее время, в дагестанский город Каспийск. Об этом в понедельник на совещании сообщил министр обороны России генерал армии Шойгу. «Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — прокомментировал решение он. Ранее военнослужащие ВМФ России провели учения в Каспийском море.