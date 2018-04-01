16:09 | 2.04.2018

Путин 3–4 апреля посетит Турцию с официальным визитом. Там он встретится с президентом Турции Эрдоганом и президентом Ирана Рухани в рамках седьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает «РИА Новости».



«Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Кроме того, будут затронуты вопросы региональной и международной повестки, в частности ситуация в Сирии и борьба с терроризмом.