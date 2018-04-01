Telegram сообщил Роскомнадзору о технической невозможности предоставить ключи шифрования

14:12 | 2.04.2018

Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору о невозможности выполнения требований ФСБ России по предоставлению ключей шифрования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юриста компании Дмитрия Динзе.



«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — сказано в официальном ответе адвоката на уведомление Роскомнадзора.



Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что необходимо выполнить решение суда и в течение 15 дней предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений мессенджера.