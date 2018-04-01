Россия и мир
14:12 | 2.04.2018
Telegram сообщил Роскомнадзору о технической невозможности предоставить ключи шифрования
«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — сказано в официальном ответе адвоката на уведомление Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что необходимо выполнить решение суда и в течение 15 дней предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений мессенджера.
© «Вечерние Ведомости»
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