Британские СМИ сообщили, что Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить гречкой

14:09 | 2.04.2018

Вещество «Новичок», которым якобы были отравлены экс-офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло содержаться в гречневой крупе. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники.



По сведениям издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако женщина забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом. Как отмечает lenta.ru, полиция уже допросила знакомую Юлии. Подробности не сообщаются. Известно только, что в России она работает в крупной медицинской компании.



Как напоминает «Росбалт», Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления. Власти Великобритании полагают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.