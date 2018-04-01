Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»

14:00 | 2.04.2018

Совладельцы группы компаний «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.



Он отметил, что информация о содержании братьев Магомедовых в «ВИП-изоляторах» «Кремлевского централа» не соответствует действительности. «Это неправда. Это точно не актуальная информация. Я их видел лично в «Лефортово», я там был вчера вечером», — добавил Мельников.



Как напоминает «Эхо Москвы», в минувшую субботу Тверской суд арестовал братьев Магомедовых, а также главу компании «Интекс» Артура Максидова. Их обвиняют в создании организованного преступного сообщества, мошенничестве и хищении 2,5 миллиарда рублей.