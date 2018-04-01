Российские военные успешно испытали в Казахстане новую противоракету

13:51 | 2.04.2018

Российские военные успешно испытали новую противоракету в Казахстане. Об этом сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России Андрей Приходько, сообщает газета «Красная звезда». По его словам, запуск прошёл успешно — условная цель была поражена. Отмечается, что ракета относится к системе ПРО, предназначенной для защиты Москвы.